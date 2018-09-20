وظائف شاغرة على بند الأجور في تعليم محايل عسير

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير عن توفر عدد (8) وظائف شاغرة على بند الأجور (فئة أ)، حيث سيتم شغلها من قوائم المتقدمين على برنامج وزارة الخدمة المدنية (ساعد) وفق المفاضلة، وذلك وفق الشروط التالية:

. أن تنطبق على المتقدم شروط شغل الوظيفة العامة الواردة في نظام الخدمة المدنية.

. أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج (ساعد)، ويكون حاصل على مؤهل الثانوية العامة فما دون.

. أن يكون لديه رخصة عمومي للعمل سائق.

. أن لا يقل عمر المتقدم عن (25) سنة لحراس مدارس البنين، ولا يقل عن (35) سنة لحراس مدارس البنات.

. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

. أن يكون لائقاً صحياً (يجتاز الفحص الطبي).

. أن لا يكون له سوابق لدى الجهات الأمنية.

. سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه عن العمل.

. ضرورة تحديد مقر الإقامة في نظام ساعد على أن يكون داخل النطاق الجغرافي التابع لتعليم محايل عسير.

وأوضحت الإدارة أن على الراغبين التقديم مباشرة على برنامج (ساعد) من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخدمة المدنية على الرابط: (هنا)، وذلك اعتباراً من تاريخ 1440/1/9هـ، ويستمر لمدة 10 أيام.