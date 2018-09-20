وظائف شاغرة في إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمدينة المنورة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة المدينة المنورة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند التشغيل والصيانة بنظام التعاقد، والمطلوب شغلها بمواطنين، وذلك وفقاً للوظائف والشروط التالية:

. مهندس ميكانيكي (تخصص تكييف): الدرجة الجامعية في الهندسة الميكانيكية تخصص تكييف، مع خبرة في مجال الوظيفة لا تقل عن 3 سنوات.

. مهندس كهربائي: الدرجة الجامعية في الهندسة الكهربائية، مع خبرة في مجال الوظيفة لا تقل عن 3 سنوات.

. رسام معماري: برنامج إعدادي بطبيعة العمل، مع خبرة في مجال الوظيفة لا تقل عن 3 سنوات.

. كهربائي محركات: شهادة الكلية التقنية تخصص آلات ومعدات كهربائية.

. مصلح مفاتيح: الكفاءة مع القدرة أو ما يعادلها.

. مراقب عهد: شهادة الكلية التقنية تخصص تقنية إدارية.

. مترجم لغة إنجليزية: الدرجة الجامعية تخصص لغة إنجليزية.

وأوضحت الإدارة أن على الراغبين بالتقديم على هذه الوظائف، تقديم كافة المستندات المطلوبة شخصياً إلى إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة المدينة المنورة على عنوانها الكائن بطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز/ العزيزية، وذلك خلال فترة أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.

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