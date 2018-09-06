وظائف شاغرة في السلام لصناعة الطيران بالطائف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، لحمَلة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الطائف.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني كهربائي/ الكترونيات طيران.

. فني ميكانيكي.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)