وظائف شاغرة في السلام لصناعة الطيران بالطائف

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، لحمَلة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الطائف.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. فني كهربائي/ الكترونيات طيران.
. فني ميكانيكي.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2018م.
وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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