وظائف شاغرة في السيف القابضة بنجران وجازان

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من نجران، وجازان.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير العقود (نجران): درجة البكالوريوس في الهندسة.

. مساح كمي (عدد وظيفتين/ نجران): الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

. عامل مهني (جازان): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 سبتمبر 2018م.

وأفادت الشركة بأن للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)