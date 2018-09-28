وظائف شاغرة في الشايع للتجارة بالرياض والدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من المتاجر التابعة لها في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد مدير المبيعات (الرياض).

. استشاري مبيعات (للسعوديين/ الدمام).

. مصمم (الرياض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 سبتمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)