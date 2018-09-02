وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل ورأس الخير

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات – شركة أساس العالمية المحدودة – شركة المشروعات الشرقية لأعمال المباني” في كل من الجبيل، ورأس الخير.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني ميكانيكا.

. مدقق حضور وانصراف.

. مندوب مشتريات.

. مشغل حاسب آلي (عدد 3 وظائف).

. مدير الشؤون الإدارية (عدد وظيفتين).

. مشغل معدات ثقيلة.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 سبتمبر 2018م.

وأوضح البرنامج، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول من (هنا)