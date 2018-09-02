وظائف شاغرة في جامعة الأميرة نورة .. هنا الشروط والتفاصيل

المواطن- الرياض

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة على درجتي معيد ومحاضر للتخصصات الصحية وكلية الهندسة وكلية التصاميم للعام الجامعي 1439هـ 1440هـ.

وأوضحت جامعة الأميرة نورة أن من ضمن الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدمات لشغل وظيفة معيد أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وأن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو من أي جامعة أخرى معترف بها، وأن لا يقل تقديرها في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً وأن لا يقل تقديرها في مواد التخصص عن جيد جداً.

وأن لا يتجاوز عمرها (30) عامًا واجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

ومن ضمن الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدمات لشغل وظيفة محاضر: أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وأن تكون حاصلة على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو من أي جامعة أخرى معترف بها وأن يكون تخصصها في مرحلة الماجستير متوافقًا مع تخصصها في مرحلة البكالوريوس.

أن لا يقل تقديرها في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن جيد جدا واجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

يشترط للكليات الصحية ما يأتي:أن لا يتجاوز عمرها (35) عامًا (ويستثنى من ذلك المتقدمة الملتحقة ببرنامج دكتوراه).

الحصول على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في نفس تخصص الماجستير والتخصص الإكلينيكي.

الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOFEL) بحيث لا تقل الدرجة عن (6.5) في اختبار IELTS، أو عن (93) في اختبار (IBT) TOFEL، أو ما يعادلها من اختبارات، وذلك لكل من الكليات الآتية: (كلية الطب البشري، كلية الصيدلة، كلية طب الأسنان).

بينما لا تقل الدرجة عن (6) في اختبار IELTS، أو عن (78) في اختبار (IBT) TOFEL، أو ما يعادلها من اختبارات، وذلك لكلية التمريض، ويستثنى من ذلك الحاصلات على درجتي البكالوريوس والماجستير من جامعات أجنبية في دول لغتها الأم هي الإنجليزية.

أما المستندات المطلوب إرفاقها فهي صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة (بطاقة الأحوال المدنية).

2-السيرة الذاتية وإرفاق جميع المؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية وصورة طبق الأصل للوثائق من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة والخبرات السابقة (إن وجدت).

وسيتم التقديم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني (بوابة التوظيف الإلكترونية) هنا الرابط (هنا).

ويبدأ التقديم يوم الأحد 22/ 12/ 1439هـ الموافق 2/ 9/ 2018م، وينتهي بنهاية يوم الخميس 3/ 1/ 1440هـ الموافق 13/ 9/ 2018.

سوف يتم استبعاد طلب الوظيفة في الحالات الآتية: عدم إرفاق الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة وعدم إرفاق المستندات المطلوبة، أو عدم انطباق شروط الوظيفة، أو عدم استكمال البيانات المسجلة.

يمكن للمتقدمة تعديل وتحديث البيانات والمستندات أثناء فترة التقديم، ولا يقبل إرفاق أي مستندات بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم، على أن تتحمل المتقدمة مسؤولية صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للمستندات المطلوبة.

عند وجود أي استفسار يسعدنا تواصلكم مع فريق وحدة التوظيف على البريد الإلكتروني:

[email protected]

هاتف / 8243125/ 8243069/8243049