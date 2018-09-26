وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالأحساء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفرع الجامعة في محافظة الأحساء.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني المكتبة التقنية.

. مشغل كمبيوتر للرسومات الهندسية.

. مهندس كهربائي.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 16 محرم 1440هـ، والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 23 محرم 1440هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).