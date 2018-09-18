وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مسؤول شؤون طلاب ثان: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو في أي تخصص ذي الصلة.

. مساعد بحث أول: درجة الماجستير في تخصصات: (العلوم الصحية، أو الإدارة الصحية).

. منسق أبحاث أول: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

. محاسب ثان: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 8 محرم 1440هـ، والتقديم مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 14 محرم 1440هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)