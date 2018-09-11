وظائف شاغرة في سيمينس الألمانية بالرياض والخبر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس أول تركيب واختبار الاتصالات- مشروع المترو (الرياض).

. مسؤول أعمال الموارد البشرية (الخبر).

. مدير موقع المحطة الفرعية- مشروع المترو (الرياض).

. مدير موقع- مشروع المترو (الرياض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)