وظائف شاغرة في شركة مازولا بالشرقية وينبع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مازولا لإنتاج وصناعة المواد الغذائية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المنطقة الشرقية، ومحافظة ينبع.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظف مبيعات (الشرقية): شهادة الدبلوم في تخصصات: (المبيعات، والتسويق).

. مهندس الصحة والسلامة والبيئة (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2018م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)