وظائف شاغرة في مستشفى الملك فهد بالدمّام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمّام، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمّام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني صيدلة: شهادة الدبلوم العالي في تخصص الصيدلة.

. صيدلاني: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الصيدلة.

. مدير إدارة الخدمات السريرية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الصحة المهنية، السريرية، العلاج الطبيعي، العلاج التنفسي، علوم المختبرات، التصوير الطبي).

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 سبتمبر 2018م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)