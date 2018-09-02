وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. محاسب (الرياض).

. عالم أبحاث مساعد (الرياض).

. مساعد خدمات الطعام (الرياض).

. مصمم التعليم (الرياض).

. مساعد بناء (الرياض).

. مندوب مطار ثان (الرياض).

. مساعد تخطيط صدى القلب (الرياض).

. اختصاصي سريري (جدة).

. فني مختبر (جدة).

. مساعد رعاية مرضى (جدة).

. استشاري مساعد- أمراض القلب (جدة).

. فني تصوير إشعاعي (جدة).

. ممرض أول (جدة).

. استشاري مشارك- طب طوارئ الأطفال (جدة).

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 نوفمبر 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)