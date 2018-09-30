وظائف شاغرة في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج والمزدوج

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج والمزدوج، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. خبير قانوني: درجة الماجستير في تخصصات: (قانون، أنظمة، شريعة).

. خبير أول تنظيم مياه: درجة الماجستير في تخصصات: (هندسة مدنية، هندسة بيئية).

. خبير تخطيط وتميز مؤسسي: درجة الماجستير في تخصصات: (الهندسة، الإدارة).

. باحث أول موارد بشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (موارد بشرية، إدارة أعمال، إدارة عامة).

. محلل أول تنظيم غاز: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)