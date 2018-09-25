وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. رئيس قسم الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، والكهروميكانيكية)، أو ما يعادلها.

. رئيس قسم الإنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء، المعادن، الهندسة الصناعية أو الكيمياء).

. مهندس صيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، والكهروميكانيكية)، أو ما يعادلها.

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)