وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والجبيل، وينبع.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف الكهرباء (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية.

. مدير منتجات التطوير والدعم الفني (الدمام): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، والميكانيكية، والكهربائية، والإلكترونيات).

. أخصائي أول- المشتريات اللوجيستية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي أول- الموارد البشرية (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 سبتمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)