وظائف شاغرة لدى موبايلي بالرياض والخبر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة جاءت على المسميات التالية:

. أخصائي تصميم النقل (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الاتصالات)، أو ما يعادلها.

. أخصائي تنفيذ الشبكة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الاتصالات).

. سكرتير (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، السكرتارية).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 سبتمبر 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).