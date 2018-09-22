وظائف شاغرة لدى نسما القابضة في رابغ

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “National Container Terminal- NCT” في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات.

. موظف إداري.

. مسؤول المرافق.

. مهندس ميكانيكي.

. مهندس كهرباء.

. فني كهربائي

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 نوفمبر 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)