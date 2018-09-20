وظائف شاغرة لدى نسما للطيران في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نسما للطيران”في كل من الرياض، وحائل، وبريدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. وكيل المبيعات (الرياض).

. ممثل مبيعات (عدد وظيفتين/ حائل وبريدة).

. مسؤول السلامة (حائل).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 نوفمبر 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).