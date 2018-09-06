وظائف شاغرة للجنسين في تعليم المهد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المهد عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين وبند الأجور، للعمل على وظائف الحراسات ووظائف الإدارة، وذلك وفق المسميات التالية:
– حارس.
– مراسل مكتبي (بنين).
– مراسل مكتبي (بنات).
– سائق.
– عامل.
– حارس مدرسة بنات مع زوجته.
وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:
. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
. أن لا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية.
. القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.
. أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي.
. إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة حسب مكان الوظيفة الشاغرة.
. أن لا يقل العمر عن (20) سنة لجميع الوظائف ما عدا حارس مدرسة البنات.
. يشترط للمتقدم على وظيفة حارس لمدرسة البنات أن لا يقل العمر عن (35) سنة وأن يكون مع زوجته.
. يشترط للمتقدم على وظيفة سائق أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عمومي.
. أن يكون المتقدم مسجل في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).
. اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد المقابلة من قبل اللجنة.
. أن لا يكون عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة.
. أن لا يكون المتقدم متقاعداً من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 1439/12/26هـ ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 1440/1/6هـ، داعية من لديه الرغبة وتنطبق عليه الشروط إلى التقديم إلكترونياً عن طريق الروابط التالية:
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