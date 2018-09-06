وظائف شاغرة للجنسين في تعليم المهد

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المهد عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين وبند الأجور، للعمل على وظائف الحراسات ووظائف الإدارة، وذلك وفق المسميات التالية:

– حارس.

– مراسل مكتبي (بنين).

– مراسل مكتبي (بنات).

– سائق.

– عامل.

– حارس مدرسة بنات مع زوجته.

وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن لا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية.

. القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.

. أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي.

. إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة حسب مكان الوظيفة الشاغرة.

. أن لا يقل العمر عن (20) سنة لجميع الوظائف ما عدا حارس مدرسة البنات.

. يشترط للمتقدم على وظيفة حارس لمدرسة البنات أن لا يقل العمر عن (35) سنة وأن يكون مع زوجته.

. يشترط للمتقدم على وظيفة سائق أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عمومي.

. أن يكون المتقدم مسجل في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

. اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد المقابلة من قبل اللجنة.

. أن لا يكون عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

. أن لا يكون المتقدم متقاعداً من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 1439/12/26هـ ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 1440/1/6هـ، داعية من لديه الرغبة وتنطبق عليه الشروط إلى التقديم إلكترونياً عن طريق الروابط التالية:

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