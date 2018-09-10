وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة بالبيد بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات بالبيد القابضة – المتخصصة بقطاع السيارات والقطاع الصناعي والتجاري والتمويل والعقار وقطاع الأطعمة والمشروبات، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. ممثل مبيعات (الرياض).

. مدير المبيعات (جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول (هنا)