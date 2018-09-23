وظائف شاغرة للجنسين في نسما القابضة بحائل ورابغ

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من حائل، ورابغ.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مسؤول الموارد البشرية (عدد وظيفتين/ حائل).

. مضيفة طيران (حائل).

. فني ميكانيكي (رابغ).

. مسؤول الرواتب (رابغ).

. مشرف تنسيق التدريب (رابغ).

. موظف تنسيق التدريب (رابغ).

. مشرف المصادر (رابغ).

. موظف المصادر (رابغ).

. مسؤول التوظيف (رابغ).

. مشرف علاقات الموظفين (رابغ).

. موظف علاقات الموظفين (رابغ).

. مشرف شؤون الموظفين (رابغ).

. موظف شؤون الموظفين (رابغ).

. كاتب الإدارة والتوثيق (رابغ).

. مهندس/ مسؤول الصحة والسلامة (رابغ).

. فني كهربائي (رابغ).

. محاسب (رابغ).

. مطور برامج (رابغ).

. مهندس مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات (رابغ).

. مشرف عمليات (رابغ).

. مشغل رافعة (رابغ).

. مهندس شبكات (رابغ).

. مطور أوراكل (رابغ).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 نوفمبر 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)