وظائف شاغرة للجنسين لدى القطاع الصحي بينبع

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت إدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي بمحافظة ينبع التابع لصحة منطقة المدينة المنورة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للمستخدمين، على مسمى “سائق، حارس، حارسة”، لحملة شهادات الكفاءة المتوسطة؛ وذلك للعمل في كل من مركز صحي الشرجة، ومركز صحي عدان.

وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

. أن يكون المتقدم مكملًا للسن المحدد (20) سنة لفئة وظائف (حارس/ حارسة).

. أن يكون المتقدم مكملًا للسن المحدد (17) سنة لفئة وظائف (سائق)، ورخصة قيادة سارية المفعول.

. ألا يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.

. المؤهل المطلوب بحد أعلى الكفاءة المتوسطة.

. مشهد من مركز الإمارة بالقرية يفيد بسكن المتقدم للوظيفة.

. فاتورة كهرباء باسم صاحب الطلب.

. عقد إيجار في حال الاستئجار.

وأوضحت الإدارة أن على الراغبين والراغبات بالتقديم الحضور إلى مقر إدارة الموارد البشرية في قطاع ينبع الصحي، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 6 محرم 1440هـ، ويستمر التقديم لمدة أسبوع.