وظائف شاغرة للرجال في ديوان المراقبة العامة بـ5 شروط

المواطن - الرياض

أعلن ديوان المراقبة العامة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال.

ودعا ديوان المراقبة العامة الراغبين في التخصصات المطلوبة للتقدم عبر الرابط الخاص في موقع الديوان على شبكة الإنترنت هنا وذلك خلال الفترة مـن 29/ 12/ 1439هـ إلى 2/ 1/ 1440هـ، علمًا بأن شروط التقديم على الوظائف المتاحة ومتطلباتها وكافة المعلومات الهامة بهذا الخصوص​​ على النحو التالي:

شروط التقديم:

​​1-​ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مكملًا السن النظامي لشغل الوظيفة العامة.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون حائزًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة.

4- أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5- أن يكون غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب​ تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.​

جدول المواعيد: ​

​يوم الأحد 29/ 12/ 1439هـ إلى الثلاثاء 1/ 1/ 1440هـ (مفتوح التقديم للمرتبة الخامسة فقط).

يوم الأربعاء 2/ 1/ 1440هـ (مفتوح التقديم للمرتبة التاسعة والعاشرة)​- يوم واحد فقط.

أرقام التواصل:

* سنترال 4041124

* تحويلة:

– 3101

– 3125

– 3104

– 3322

للتواصل على البريد الإلكتروني الخاص بالوظائف:

[email protected]​