وظائف شاغرة للرجال في شركة الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير إدارة المواهب والمهنة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الهندسة)، ويفضل درجة الماجستير.

. أخصائي التدقيق: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (القانون، إدارة الأعمال).

. أخصائي مخاطر: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).