وظائف شاغرة للسعوديين لدى الأمم المتحدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين، للعمل لدى منظمة الأمم المتحدة للمناصب المتاحة لعضوية فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا، وذلك لشغل مجالات العمل التالية: (مكافحة الجماعات المسلحة، الأسلحة، التمويل، الشؤون الإنسانية، البحرية، النقل، الموارد الطبيعية، الاستخدامات الإقليمية).

وبينت الوزارة أن باب التقديم متاح حتى تاريخ 14 سبتمبر 2018م، ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الرابط التالي: (هنا)

وأوضحت الوزارة أن على الراغبين بالتقديم على إحدى هذه الوظائف التواصل مباشرة مع الوفد الدائم للمملكة في نيويورك عبر البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، على أن يشتمل ملف الترشيح على السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية (صيغة word)، وثلاثة مراجع (خطابات توصية).​