وظائف شاغرة للمستخدمين في صحة بيشة

وظائف شاغرة للمستخدمين في صحة بيشة

2018/09/11
الساعة 5:22 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
1825
0
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة توفر عدد من الوظائف الشاغرة على نظام المستخدمين، لحملة الشهادة الابتدائية وشهادة الكفاءة المتوسطة، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

– حارس (عدد وظيفتين): الشهادة الابتدائية أو الكفاءة المتوسطة، والقدرة على القيام بمهام عمل الوظيفة، الأفضلية لمن لديه خبرة سابقة.

– خادم صحي (عدد 6 وظائف): الشهادة الابتدائية أو الكفاءة المتوسطة، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة ولا يزيد على 40 سنة، والأفضلية لمن لديه خبرة سابقة.

– سائق: رخصة قيادة عمومي سارية المفعول، والأفضلية لمن لديه خبرة سابقة.

وأوضحت المديرية أنه سوف يتم فتح باب القبول على هذه الوظائف اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 1 محرم 14340هـ، ولمدة خمسة أيام، وذلك خلال الرابط الإلكتروني: (هنا)

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم