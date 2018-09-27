وظائف شاغرة للنساء في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مدارس زين الأهلية” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. معلمة لغة إنجليزية (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية.

. قائدة روضة: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة عامة.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أكتوبر 2018م.

وأوضح البرنامج، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول من (هنا).