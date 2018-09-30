وظائف صحية شاغرة بالهلال الأحمر السعودي.. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، للعمل بمسمى (أخصائي إسعاف وطب طوارئ)، بالتعاقد المؤقت على بند التحوّل الوطني.

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم والمواعيد الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي إسعاف وطب طوارئ.

موعد وطريقة التقديم: – يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1440/02/05هـ ولمدة شهر من تاريخه، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).