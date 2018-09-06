وظائف صحية شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. طبيب مقيم- الأنف والحنجرة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. طبيب مقيم- أسنان الأطفال: درجة البكالوريوس في تخصص علوم طب الأسنان.

. طبيب مقيم- اللثة: درجة البكالوريوس في تخصص علوم طب الأسنان.

وأوضحت المدينة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 سبتمبر 2018م.

وأشارت المدينة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا)