وظائف صحية شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني مختبر طب الأسنان: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– اختصاصي رعاية تنفسية: درجة البكالوريوس في الرعاية التنفسية.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي (هنا)