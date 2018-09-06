وظائف صحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

وظائف صحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

2018/09/06
الساعة 6:56 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. تقني ثالث مختبرات طبية (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص علوم المختبرات الطبية.

. باحث مساعد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم البيولوجية، التغذية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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