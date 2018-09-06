وظائف صحية شاغرة في مستشفى الملك فهد بالدمّام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمّام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمّام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي معلوماتية صحية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المعلوماتية الصحية، إدارة المعلومات الصحية)، أو أي مجال ذي الصلة.

. صيدلي إكلينيكي: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2018م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)