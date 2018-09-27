وظائف صحية شاغرة للجنسين في الجامعة الإسلامية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الجامعة الإسلامية عن رغبتها إشغال عدد من الوظائف الصحية للرجال والنساء، والمشغولة بمتعاقدين عن طريق المسابقة الوظيفية، لحملة شهادات الزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الطبي الجامعي.

وبينت الجامعة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. طبيب استشاري- أمراض باطنة.

. طبيب استشاري- أسنان.

. طبيب نائب- أخصائي عيون.

. طبيب نائب- أشعة.

. طبيب نائب- أنف وأذن وحنجرة.

. طبيب نائب- نساء وولادة.

. طبيب نائب- جلدية.

. طبيب نائب- طبي نفسي.

. طبيب نائب- جراحة.

. طبيب نائب- أطفال.

. طبيب نائب- أطفال (للنساء).

. طبيب نائب- نساء وولادة (للنساء).

. طبيب نائب- عظام.

. طبيب نائب- مسالك بولية.

. طبيب مقيم- طب عام.

. طبيب مقيم- صدرية.

. طبيب مقيم- جلدية.

. طبيب مقيم- طب عام (للنساء).

وأوضحت الجامعة أن على المواطنين والمواطنات الذين تتوفر لديهم شروط شغلها التقدم من خلال موقع الجامعة (هنا)، وذلك خلال الفترة من 1440/1/20هـ إلى 1440/1/26هـ، مع إرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (pdf) وهي:

– صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة.

– صورة من البطاقة الشخصية.

– صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد.

– اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة.

– إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

– صورة شخصية.

– تعبئة نموذج (101/أ) للموظفين والمستخدمين أو نموذج (101/ب) لغير الموظفين والمستخدمين.

ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا )