وظائف صحية شاغرة للجنسين في مؤسسة التدريب التقني والمهني

وظائف صحية شاغرة للجنسين في مؤسسة التدريب التقني والمهني

2018/09/16
الساعة 5:21 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، للعمل في عدد من الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة، وذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

. مساعد صحي (للرجال): شهادة دبلوم المعهد الصحي في تخصص التمريض وبتقدير مؤهل جيد جداً.

. طبيب مقيم (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة وبتقدير جيد.

. مساعد صحي (للنساء): شهادة دبلوم المعهد الصحي في تخصص التمريض وبتقدير جيد جداً.

وأوضحت المؤسسة أن التقديم متاح اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 6 محرم 1440هـ، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 10 محرم 1440هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا

 


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