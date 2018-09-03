وظائف صحية شاغرة للجنسين في مدينة الملك فهد الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري الأمراض العصبية.

. فني ثاني الرعاية المنزلية التنفسية.

. فني أول الرعاية المنزلية التنفسية.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 سبتمبر 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)