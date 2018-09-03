وظائف صحية وإدارية شاغرة في تخصصي الدمّام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمّام، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمّام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير إدارة الخدمات السريرية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (العلاج الطبيعي، العلاج التنفسي، علوم المختبرات، التصوير الطبي)، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي تنفسي: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج التنفسي، أو أي مجال ذي الصلة.

. أخصائي معالج الجهاز التنفسي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الرعاية التنفسية.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 سبتمبر 2018م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 2 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)