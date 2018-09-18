وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو، للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍّ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

وتأتي الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

. مدرب تمريض سريري.

. مساعد ممرض- عام.

. سكرتير تنفيذي.

. منسق مشروع.

. مساعد فني مختبر.

. مساعد أخصائي فاصد الوريد.

وأبرز المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا)