وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز الأمير سلطان لأمراض القلب

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان لعلاج أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في العاصمة بالرياض.

وأبرز المركز أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. صيدلي: درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

. فني تخدير أول: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا التخدير.

. سكرتير: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (السكرتارية، وإدارة المكاتب، وإدارة المستشفيات، اللغة الإنجليزية، الترجمة).

وأوضح المركز أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 محرم 1440هـ، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 2 صفر 1440هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).