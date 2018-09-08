وظائف قيادية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية بجدة

وظائف قيادية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية بجدة

2018/09/08
الساعة 11:56 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
1875
0
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأبرز البنك أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال، المالية).

. مدير الاكتتاب وعمليات التأمين: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال).

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 2 أكتوبر 2018م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم