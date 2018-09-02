وظائف قيادية شاغرة في الزامل القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير العقود (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة).

. مدير الإنتاج (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو هندسة التصنيع).

. مدير المشتريات (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، إدارة المواد)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)