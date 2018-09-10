وظائف قيادية شاغرة للجنسين في طيران أديل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. المدير المالي: درجة الماجستير في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، أو أي مجال ذي الصلة.

. مدير التوظيف: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

. مدير التدقيق الداخلي (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. مدير المحاسبة وحماية الإيرادات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أكتوبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا )