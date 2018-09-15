وظائف لحملة البكالوريوس بجمعية طيبة للإعاقة الحركية

المواطن - المدينة المنورة

أعلنت جمعية طيبة للإعاقة الحركية بالمدينة المنورة توفر وظيفتين شاغرتين للرجال، لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس، للعمل بمسمى (أخصائي اجتماعي، ومحاسب)، واشترطت الجمعية اجتياز المقابلة الشخصية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي اجتماعي:

– بكالوريوس علم اجتماع، والأولوية لمن لديه خبرة في المجال.

2- محاسب:

– بكالوريوس محاسبة، والأولوية لمن لديه خبرة في المجال.

المميزات:

1- راتب مجز.

2- مدة العمل خمسة أيام في الأسبوع بمعدل ثماني ساعات باليوم.

3- إجازة ثلاثين يوما في السنة.

4- تأمين صحي.

ملاحظة:

1- الوظائف للرجال فقط.

2- يشترط اجتياز المقابلة الشخصية، والراتب يحدد بعد المقابلات.

3- سوف تجري المقابلات تباعاً، وقد يتم التوظيف أثناء فترة الإعلان.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2018/09/30م، ويرجى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .