وظائف نسائية شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بجدة

المواطن - جدة

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظيفة نسائية شاغرة، للعمل بالجامعة بمحافظة جدة، بمسمى (مدخل بيانات Data Entry Clerk)، لحملة الدبلوم أو ما يعادلها، وخبرة كحد أدنى سنة واحدة، وإجادة الطباعة بمعدل سريع، وذلك وفقًا للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدخل بيانات (Data Entry Clerk).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بداية من اليوم الأربعاء بتاريخ 09/ 01/ 1440هـ وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 21/ 02/ 1440هـ.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (أضغط هنا).