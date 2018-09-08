وظائف نسائية شاغرة لدى فروع مراكز عبور

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للنساء من السعوديات والمقيمات، على مسمى “أخصائيات إعاقة سمعية أو اضطرابات تواصل (تخاطب)”؛ وذلك للعمل لدى فروع المجموعة في كل من “الرياض، والقصيم، وجازان، والأحساء، ووادي الدواسر، ومحايل عسير، وخميس مشيط، والمجمعة، وفروع أخرى حسب الحاجة”.

وبيّنت المجموعة أن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة + دبلوم تخاطب أو دورة تخاطب أكثر من (70) ساعة.

وأوضحت المجموعة أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا).