وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور في 3 مدن

وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور في 3 مدن

2018/09/20
الساعة 9:32 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف شاغرة للنساء من السعوديين وغير السعوديين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من الرياض، والقصيم، وخميس مشيط.

وبيّنت المجموعة أن الوظائف المتاحة تحت اسم:

. ممرضة (القصيم): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (التمريض، طب عام) + وجود تصنيف الهيئة.

. حاضنة رعاية شخصية للأطفال (القصيم).

. ممرضة (خميس مشيط): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص التمريض.

. ممرضة (الرياض): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص التمريض.

وأوضحت المجموعة أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن عبر الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظائف القصيم، اضغط (هنا).

للتقديم على وظائف خميس مشيط، اضغط (هنا).

للتقديم على وظائف الرياض، اضغط (هنا).

 


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