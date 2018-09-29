وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية بالجبيل

وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية بالجبيل

2018/09/29
الساعة 10:25 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس أجهزة: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الأجهزة، أو ما يعادلها.

– مهندس مدني: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو ما يعادلها.

وأفادت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 سبتمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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