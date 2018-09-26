وظائف هندسية شاغرة في الزامل القابضة بالدمام.. هنا رابط التقديم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس مبيعات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، وإدارة الأعمال)، أو أي من المجالات ذات الصلة.

. مهندس تقدير (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المسح الكمي، الهندسة المدنية)، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).