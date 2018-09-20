وظائف هندسية شاغرة في وزارة الشؤون البلدية.. هنا رابط التقديم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مهندسين زراعيين”؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في القطاع البلدي.

وأبرزت الوزارة أنَّ الشروط المطلوبة هي:

. سعودي الجنسية.

. المؤهل العلمي لا يقل عن بكالوريوس في نفس التخصص.

. معادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من خارج المملكة.

. أن يكون لائقا صحياً.

. أن لا يكون قد صدر بحق المتقدم حكم شرعي سابقاً.

. اجتياز اختبار تحديد المستوى.

. اجتياز المقابلة الشخصية للوظيفة.

وأوضحت الوزارة أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 محرم 1440هـ، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 صفر 1440هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا).