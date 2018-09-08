وظائف هندسية وإدارية شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس تصميم- نماذج: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التصميم الصناعي، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية، أو المواد).

. مسؤول إدارة المخاطر: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير.

. مدير الخدمات الإبداعية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو الاتصالات)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 سبتمبر 2018م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول من (هنا).